Inscrições são presenciais e seguem abertas enquanto houver vagas; cursos estão previstos para outubro

publicado em 15/09/2026

Inscrições são presenciais e seguem abertas enquanto houver vagas; cursos estão previstos para outubro Foto: Prefeitura de Votuporanga

Com a proximidade do fim de ano, período de maior procura por produtos de confeitaria, os cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, através do CTMO da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, representam uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova atividade, buscar uma possibilidade de geração de renda ou aprimorar conhecimentos para quem já atua na área. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.São oferecidas duas opções de qualificação: Bolos Confeitados e Técnicas para Fabricação de Panetones, esta última com duas turmas. O curso de Bolos Confeitados está previsto para ocorrer de 5 a 21 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com idade mínima de 16 anos. Já as turmas de Técnicas para Fabricação de Panetones estão previstas para os períodos de 19 a 23 de outubro e de 26 a 30 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. A idade mínima também é de 16 anos.As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Senai, localizado na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500 (Jardim Santos Dumont). O atendimento para matrículas ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30. O interessado deve comparecer munido de documento pessoal com foto. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal e não serão aceitas matrículas realizadas para terceiros.Mais informações podem ser obtidas no Senai, pelo telefone (17) 3426-8210.