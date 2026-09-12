O evento ocorrerá no Plenário Dr. Octávio Viscardi, localizado na sede do Legislativo municipal
O evento ocorrerá no Plenário Dr. Octávio Viscardi, localizado na sede do Legislativo municipal Foto: A Cidade
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Ocorre hoje, às 19h30, uma Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal de Votuporanga com o objetivo de tratar da Regularização Fundiária do bairro Pró-Povo, situado na zona norte do município. O evento ocorrerá no Plenário Dr. Octávio Viscardi, localizado na sede do Legislativo municipal.
Aberta à comunidade, a audiência terá atenção especial aos moradores do Pró-Povo, que poderão acompanhar os debates, obter informações e participar das discussões referentes à situação fundiária da localidade.
Por meio da regularização fundiária, busca-se proporcionar mais segurança jurídica aos moradores, além de contribuir para a organização e a formalização das áreas atualmente ocupadas, seguindo os critérios e procedimentos estabelecidos pela legislação.
Ao longo do encontro, serão apresentadas informações sobre o andamento e os aspectos relacionados à regularização do Pró-Povo. Os participantes também poderão esclarecer dúvidas, fazer questionamentos e encaminhar contribuições sobre o assunto.
A participação dos moradores do bairro e das demais pessoas interessadas é incentivada pela Câmara Municipal, que convida a comunidade a acompanhar as discussões relacionadas à regularização fundiária da região.