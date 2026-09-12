De acordo com o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), todos os seis candidatos que residem em Votuporanga já relataram algum gasto

publicado em 15/09/2026

Reportagem do jornal A Cidade levantou os dados junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

Da redaçãoCom um mês de campanha eleitoral, os candidatos a deputados estaduais e federais de Votuporanga declararam pouco mais de R$ 695 mil em gastos. Os números vêm em contraponto ao que foi arrecadado por eles, que já soma R$ 988.645,27.De acordo com o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que faz a divulgação dos gastos e arrecadações dos candidatos, todos os seis candidatos que residem em Votuporanga já relataram algum gasto. São eles, Dr. Hery (Avante), Protetora Sandra Valéria (Solidariedade) e Débora Romani (PL), que concorrem a uma vaga na Assembleia como deputados estaduais, e Cabo Renato Abdala (PRD), Dalbert Mega (PP) e Natielle Gama (Podemos), que tentam uma vaga de deputado em Brasília.De todos os candidatos, o que já divulgou mais gastos foi Dalbert Mega. De acordo com o TSE, consultado na manhã desta segunda-feira (14), o empresário tem R$ 435.130,00 de gastos contratados para serem pagos até o final da campanha. A grande maioria destes é com despesas de pessoal (74,46%), seguido por despesas que ainda não foram identificadas pelo candidato (13.73%) e cessão ou locação de veículos (4.83%).Natielle Gama é a segunda com mais gastos, tendo R$ 162.054,00 em gastos contratados, com atividades de militância e mobilização de rua (66,89%) sendo a maior porcentagem, marketing (17,90%) o segundo e publicidade por materiais impressos (7,10%) o terceiro.O ranking de gastos segue com Débora Romani relatando R$ 40.185,00 de gastos, seguida pela Protetora Sandra Valéria (R$ 37.789,50), Dr. Hery (R$ 18.251,50) e Cabo Renato Abdala (R$ 2.050,00).Todos os candidatos em questão participaram das eleições municipais de 2024. Mega e Dr. Hery foram candidatos a prefeito, Débora Romani, Abdala e Natielle se elegeram vereadores em Votuporanga e Sandra Valéria tentou a vaga na Câmara, mas não foi eleita.Os gastos de Mega em 2024, somados, foram de R$ 213.650,00, menos da metade dos gastos nesse ano. Já Dr. Hery gastou R$ 67.300,00 em toda a campanha para o Executivo Municipal, sendo que ambos não tiveram sucesso.Débora gastou no geral R$ 639,50 e Natielle R$ 20.407,50 em suas campanhas. Sandra Valéria e Abdala não registraram gastos naquele ano.Os candidatos conseguiram arrecadaram mais dinheiro desde o começo da campanha. Na última matéria do jornal A Cidade, publicada no dia 2 de setembro, o valor total arrecadado era de R$ 893 mil. Novamente de acordo com o site do TSE, esse valor já chegou aos R$ 988.645,27.Sandra Valéria foi a única a receber novamente do Fundo Eleitoral, tendo sido uma primeira remessa de R$ 46.353,73 e outra no começo de setembro no mesmo valor. Dr. Hery colocou R$ 12.500,00 do próprio dinheiro e recebeu R$ 15.000,00 de doação de terceiros. Débora Romani recebeu uma doação de R$ 13.607,80 do diretório estadual do PL, e Abdala foi agraciado com R$ 4.830,00 do diretório local do PRD. Este último, além de ter sido o que menos gastou, também é o que menos recebeu.Mega e Natielle não receberam mais financiamentos até o fechamento da reportagem.