O encontro promovido pelo Vintage Club de Votuporanga ocorreu no final de semana e contou com shows, food trucks e outras atrações

publicado em 15/09/2026

Todo tipo de carro esteve presente, dos nacionais a importados raros e com várias carrocerias diferentes Foto: A Cidade

Da redaçãoO 11º encontro de Carros Antigos de Votuporanga, realizado pelo Vintage Club, foi considerado um sucesso. No total, foram quase 400 veículos de 41 cidades que deram as caras no Parque da Cultura durante o final de semana. Além disso, shows musicais e a tradicional praça de alimentação de food trucks também foram responsáveis por chamar a atenção dos munícipes e visitantes.Entre as atrações que se apresentaram no evento está a Banda Zequinha de Abreu, que subiu ao palco do parque às 18h do sábado. Às 21h, foi a vez da Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover, em uma apresentação especial que também integrou as homenagens pelos 30 anos do legado do grupo, marco que tem motivado tributos musicais e eventos especiais em todo o país. No domingo, foi a vez do público conferir uma apresentação em tributo a Raul Seixas, dentre outras bandas. Durante os dois dias, o público pode aproveitar também a praça de alimentação com food trucks, o comércio de antiguidades, comércio de carrinhos, dentre outras atividades.A quantidade de carros expostos superou todas as expectativas dos organizadores. Em entrevista à rádiona última semana, Douglas Lisboa, que é o presidente do clube, afirmou que a expectativa era superar os 300 carros, que foi a quantidade do ano passado. Apesar da incerteza do clima durante o final de semana, essa marca foi ultrapassada com boa margem, tendo sido expostos quase 400 carros de 41 cidades diferentes.Douglas conversou na manhã desta segunda-feira (14) com a reportagem do jornal e falou sobre todo o evento. “Nós tivemos a participação, ao longo dos dois dias, de quase 400 veículos clássicos que chamaram muita atenção, diversos modelos foram cadastrados em nosso sistema. Foram carros de 41 municípios que estiveram presentes, diversos modelos, sendo um que chamou a atenção do público tendo sido um caminhão de bombeiros, um caminhão amarelo americano vindo de São José do Rio Preto”, contou.Ele também comentou sobre o público presente no local durante os dois dias, dizendo que este superou as expectativas. Segundo ele, no sábado à noite, com a banda com a banda cover dos Mamonas Assassinas, o parque ficou tomado por pessoas, sendo que no domingo não foi diferente devido às várias atrações gratuitas.O presidente do Vintage Club ainda falou sobre o futuro, afirmando que eles já irão começar as preparações para o encontro de 2027. “Já vamos começar a trabalhar para a realização do 12º Encontro, que acontece todo segundo final de setembro, sempre após o final de semana do dia da Independência. O evento tem crescido muito, tem superado todas as expectativas e graças a Deus nós temos recebido muitos elogios de quem participou. Nossa equipe é muito acolhedora, acolhemos muito bem as pessoas justamente para que no próximo ano elas tenham vontade de comparecer aqui em Votuporanga novamente para prestigiar esse grandioso evento”, afirmou Douglas Lisboa