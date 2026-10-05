Em evento realizado na manhã desta terça (6), a Rizzo Parking, vencedora da licitação, informou o que será implementado na cidade

publicado em 07/10/2026

Em evento na manhã de ontem, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga, foi apresentado o novo projeto da Área Azul Digital Foto: A Cidade

Da redaçãoOcorreu na manhã desta terça-feira (6), no auditório da Associação Comercial de Votuporanga, a apresentação oficial e assinatura da ordem de serviço para a nova Área Azul Digital da Prefeitura. A Rizzo Parking, empresa que foi escolhida pela licitação, já deve começar a realizar trabalhos na cidade, mas o sistema somente começará a funcionar em 4 de janeiro de 2027, com a operação atual do Centro Social continuando até lá.Participaram do evento o prefeito Jorge Seba e a primeira dama Rose, o deputado estadual eleito Danilo Campetti, o secretário de Desenvolvimento Econômico Chino Bolotário, o presidente da ACV Guilherme Sant’Ana e os vereadores Ricardo Bozo, Sargento Moreno, Engenheiro Gláuber e Carlim Despachante. O responsável da Rizzo por fazer a apresentação foi o COO (Chief Operating Officer) da empresa, Thiago Balbino.Durante a apresentação, Thiago explicou que a Rizzo opera a 30 anos e está presente atualmente em oito cidades de quatro estados diferentes, apesar de ser originária de Indaiatuba. Ele também comentou que espera que a atuação da empresa em Votuporanga possa ser marcada por poucos impactos na vida do cidadão, mas com muitos avanços positivos.Um dos detalhes passados durante a apresentação foi a localização do escritório local da empresa, algo que foi requisito do edital para o projeto. Ele estará localizado na rua São Paulo, 3482, próximo à praça da Igreja Matriz, no centro da cidade. O local servirá como ponto de atendimento dos usuários, mas também contará com uma sala de monitoramento, onde será possível monitorar os carros estacionados correta e incorretamente.Uma grande novidade vai ser a implementação de patinetes elétricos em Votuporanga. De acordo com Thiago, eles servirão para auxiliar as pessoas que acabam parando muito longe do comércio e precisam andar para seu destino. Ainda não foram disponibilizadas mais informações sobre qual a taxa de utilização ou onde serão instalados.Os detalhes das tarifas também foram confirmados. A taxa de R$ 3 por duas horas será mantida, com a adição de uma outra de R$ 2,50 para uma hora de estacionamento. Para aqueles que não realizarem o pagamento da taxa, será cobrada uma Tarifa de pós utilização no valor de R$ 15 a ser quitada até 72h após a ocorrência.Sobre os pontos de venda, Thiago afirmou que eles irão ultrapassar a meta de um ponto a cada 50 vagas e que Votuporanga deverá contar com algo próximo a 100 locais de venda, que poderão ser totens automatizados ou comércios locais. Pessoas também vão estar situadas em pontos estratégicos para auxiliar os munícipes a fazer a utilização do estacionamento rotativo. Ele também explicou algumas funcionalidades do aplicativo da Rizzo Parking, como a facilidade de pagamento e a consulta por vagas na qual, segundo ele, todos os usuários vão poder consultar onde existem vagas disponíveis na zona do Área Azul da cidade. Além disso, serão utilizados carros com oito câmeras instaladas e que realizarão a fiscalização no local. O sistema terá integração com o programa Muralha Paulista.Em entrevista ao jornal A Cidade, a secretária de Trânsito, Alexandra Silva, falou sobre essa novidade. “A partir de agora, inicia a etapa de implantação do novo sistema de Área Azul Digital. A previsão para o começo das atividades é 4 de janeiro de 2027. Então dentro desses 90 dias, nós vamos trabalhar com esse período de transição. A empresa vai cumprir com essas etapas contratuais, como a revitalização da sinalização e a implementação dos equipamentos e da central de atendimento”, explicou a secretária.Uma das críticas feitas a esse projeto foi a exclusão do Centro Social de poder participar da licitação. Como foi explicado em audiência pública, a determinação do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) foi pela proibição da participação de organizações sociais nesse tipo de processo.O presidente da ACV, Guilherme Sant’Ana, também explicou que espera que as pessoas do Centro Social que ficarão sem seus empregos possam ser acolhidas nessa nova etapa. “É inevitável essa mudança tecnológica, para que venha somar ao nosso município. Alguns pontos de atenção, que enxergo que a Prefeitura já está tendo essa visão, é a realocação desses nossos funcionários que hoje fazem parte da Área Azul, para novos negócios o mercado, e a gente sabe que isto está sendo feito”, afirmou. Ao final do evento, Jorge Seba afirmou que irá existir recrutamento preferencial de pessoas do Centro Social para trabalhar pelo Rizzo em Votuporanga.Thiago Balbino também conversou com a reportagem e agradeceu ao carinho da cidade. “Estamos muito felizes, o processo teve bastante lisura, então deixo os meus parabéns pro município com o profissionalismo que foi realizado o processo licitatório. A gente vai assinar o contrato com o município e vamos fazer um Pix de R$ 100 mil reais para melhorar a mobilidade do município. A nossa proposta para Votuporanga não é somente o estacionamento rotativo, mas sim a democratização do espaço público e auxiliar o município como um todo na mobilidade urbana”, comentou.