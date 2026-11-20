O encontro ocorre domingo (22)

publicado em 21/11/2026

Encontro ocorre neste domingo (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Partido dos Trabalhadores (PT) de Votuporanga anunciou a realização de uma confraternização em comemoração à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorre domingo (22), a partir das 12h, no Espaço Eco de Cima, localizado na zona rural do município.De acordo com as informações divulgadas no convite do evento, o local fica na rodovia Péricles Bellini, quilômetro 128, no sentido Cardoso, na região do Sítio Marinheiro de Cima, onde funciona o circuito Eco Rural.A participação terá adesão de R$ 10 por pessoa. A programação prevê almoço com costela no tacho, frango assado com batata, arroz branco, arroz com pimenta, macarrão ao molho vermelho, creme de milho, salada tropical, vinagrete e sobremesas. As bebidas não estão incluídas no valor da adesão. Os participantes poderão levar seus próprios coolers.Para confirmar a participação, os interessados também deverão informar o nome completo e realizar o pagamento por meio de PIX, utilizando a chave indicada no material de divulgação. O convite informa que o acesso ao restaurante será feito por meio de pulseira, fornecida no local conforme os nomes registrados na lista de confirmação.A confraternização é organizada pelo PT de Votuporanga e tem como proposta reunir participantes para um almoço em referência ao resultado eleitoral que levou Lula à Presidência da República.