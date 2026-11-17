CAV anuncia zagueiro que já autuou na Polônia, Croácia e Israel

publicado em 21/11/2026

Gutieri Tomelin (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada do zagueiro Gutieri Tomelin, de 35 anos, para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027, que começa em janeiro.“Com 1,87m de altura, Gutieri chega ao CAV trazendo experiência, rodagem internacional e um currículo construído no futebol brasileiro e europeu. Campeão Brasileiro da Série B pelo Joinville, o defensor também acumula passagens por clubes tradicionais como Figueirense, além de uma trajetória internacional por Polônia, Croácia, Israel, Geórgia e Peru. No futebol europeu, defendeu equipes como Jagiellonia Bialystok, da Polônia, e NK Osijek, da Croácia. Em 2025 e 2026, atuou pelo Joinville, somando 52 partidas nas duas temporadas. Agora, Gutieri chega para agregar experiência e fortalecer o sistema defensivo da Pantera na busca pelos objetivos da temporada! Seja bem-vindo ao CAV, Gutieri”, destacou a direção da Pantera em suas redes sociais.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.