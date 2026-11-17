Lateral-direito de 23 anos é o novo reforço da Votuporanguense

publicado em 21/11/2026

Guilherme Silva (CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDiretoria e comissão técnica do Clube Atlético Votuporanguense seguem trabalhando na formação do elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A2 2027, que começa em janeiro, e lateral-direito Guilherme Silva, de 23 anos, é o novo reforço do CAV.“O atleta chega para fortalecer o elenco alvinegro após passagens pelo Ypiranga, onde disputou a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, e pelo XV de Jaú, clube que também defendeu na temporada 2026. Seja muito bem-vindo à Pantera, Guilherme! Que seja uma temporada de muita entrega, raça e conquistas com a camisa alvinegra!”, comentou o CAV ao anunciar o jogador.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.