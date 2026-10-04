Danilo Campetti e Cabo Renato aparecem na frente entre os candidatos de Votuporanga em sessão do Cecap II
Danilo Campetti e Cabo Renato aparecem na frente entre os candidatos de Votuporanga em sessão do Cecap II (Foto: Agência Brasil)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A sessão 259, localizada no CEM Orozília do Carmo Ferreira, no bairro Cecap II, em Votuporanga, registrou os votos destinados aos candidatos do município aos cargos de deputado estadual e deputado federal nas eleições de 2026.
Os números foram captados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação
, que mantém equipes acompanhando a votação e a apuração dos resultados em todas as sessões eleitorais de Votuporanga.
Na disputa para deputado estadual, Danillo Campetti obteve 89 votos na sessão 259. Na sequência aparecem Débora Romani, com 37 votos; João Paulo Rillo, com 19; e Itamar Borges, com 10 votos.
Para deputado federal, Cabo Renato Abdala registrou 21 votos. Natielle Gama obteve 15 votos, seguida por Dalbert Mega, com 14, e Motta, com 12 votos. Fausto Pinato recebeu sete votos, enquanto Edinho Araújo contabilizou dois votos na sessão.
Os dados correspondem à votação registrada na sessão 259, no CEM Orozília do Carmo Ferreira, no bairro Cecap II. O Grupo Cidade de Comunicação segue com equipes responsáveis pela captação dos resultados das demais sessões eleitorais de Votuporanga.