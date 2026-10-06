Eleito com 119.904 votos, deputado recebeu 15.235 votos em Votuporanga e afirmou ter enfrentado pressões e tentativas de atrapalhar sua campanha na cidade

publicado em 07/10/2026

Deputado estadual eleito Danilo Campetti foi entrevistado nesta terça na Cidade FM Foto: A Cidade

Da RedaçãoEleito deputado estadual com 119.904 votos, Danilo Campetti (Republicanos) esteve nesta terça-feira (6) na Rádio, ao lado do prefeito Jorge Seba, para agradecer os 15.235 votos recebidos em Votuporanga e falar sobre os primeiros compromissos para o novo mandato.Durante a entrevista, Campetti anunciou que pretende abrir, a partir de fevereiro, um escritório político em Votuporanga para manter atendimento direto à população e acompanhar as demandas do município.Segundo ele, a votação expressiva aumenta sua responsabilidade com o município. “Votuporanga não é fazer política; Votuporanga é propósito de vida para mim.”O resultado representa um avanço expressivo em relação à eleição de 2022. Naquele pleito, Campetti recebeu 3.734 votos em Votuporanga. Agora, chegou a 15.235 votos no município, ampliando em mais de quatro vezes sua votação local. Em todo o Estado, passou de 52.393 votos em 2022 para 119.904 neste ano.O prefeito Jorge Seba aproveitou a presença do deputado para apresentar algumas das prioridades que deverão ser levadas ao Governo do Estado. Entre elas estão a vicinal entre Votuporanga e Simonsen, obras na região do Porto Seco e da Estrada do Jambolão, o viaduto de transposição da Rodovia Péricles Bellini (SP-461) e a construção de uma escola estadual no Bairro Pacaembu.Campetti afirmou que a escola do Pacaembu estará entre as primeiras demandas do mandato e disse que já existem tratativas para uma agenda com a Secretaria Estadual da Educação.Seba também destacou a importância da interlocução de Campetti com o Governo do Estado para tentar viabilizar projetos considerados estratégicos para Votuporanga. Durante a entrevista, o deputado afirmou que pretende trabalhar em conjunto com a administração municipal na apresentação das demandas e na busca por recursos e investimentos estaduais.Outro ponto que ganhou destaque foi a campanha eleitoral. Questionado sobre relatos de tentativas de dificultar sua atuação em Votuporanga, Campetti afirmou que houve pressões nos bastidores e que apoiadores teriam sido coagidos ou ameaçados para não trabalhar em sua campanha. O deputado, porém, deixou claro que não poderia apontar responsáveis por não ter elementos para fazer essa afirmação.“Teve muita gente querendo atrapalhar, muita gente coagida a não me apoiar, muita gente que foi ali ameaçada”, declarou.Apesar dos episódios relatados, Campetti afirmou que pretende seguir trabalhando com diferentes lideranças políticas e defendeu que parlamentares de qualquer grupo sejam bem-vindos quando o objetivo for conquistar benefícios para o município.“Cidade nenhuma tem dono ou porteira. Qualquer parlamentar que queira trazer recursos para Votuporanga será bem-vindo, porque quem ganha é a população”, afirmou.Jorge Seba disse esperar que a expressiva votação conquistada por Campetti seja convertida em investimentos, obras e projetos para Votuporanga. O deputado encerrou a entrevista afirmando que seu mandato estará à disposição da cidade e da região, independentemente de quem tenha ou não votado nele.