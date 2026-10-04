Foto: A Cidade
O candidato a deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) foi o mais votado em Votuporanga. Ele obteve 15.235 votos na cidade.
Campetti, que é nascido e crescido em Votuporanga, mas atualmente reside em Rio Preto em razão do seu trabalho como policial federal, reafirmou sua disposição em intermediar verbas e convênios junto ao Governo do Estado, com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem tem grande proximidade. Campetti atuou no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado do então ministro Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre com o objetivo de auxiliar sua cidade natal.