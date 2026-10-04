Foto: Arquivo Pessoal
Da redação
Com todas as urnas de Votuporanga apuradas, 66% dos munícipes escolheram Flávio Bolsonaro (PL) para o cargo de presidente. Lula (PT) ficou em segundo lugar com 26,78%.
No total, Bolsonaro teve 34.199 votos, contra 13.875 votos do atual presidente. O escritor Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro com 2,72% (1.408 votos), Renan Santos (Missão) foi o quarto mais votado com 2,25% (1.168 votos) e Ronaldo Caiado (PSD) foi o quinto com 1,87% (970 votos).
A abstenção local ficou em 21,04%, com 14.501 eleitores não aparecendo para votar. Já brancos e nulos ficaram em 1,82% e 2,98%, respectivamente.