Após votar, o prefeito conversou com o Grupo Cidade de Comunicação

publicado em 25/10/2026

O prefeito Jorge Seba conversou com o Grupo Cidade de Comunicação (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, votou na manhã deste domingo (25), por volta das 10h, na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo, localizada na região central da cidade. Após registrar seu voto, o chefe do Executivo municipal conversou com oe destacou a importância do processo eleitoral e da participação da população no exercício da democracia.Durante a conversa, Seba ressaltou que a data representa um momento importante para o país, em que os eleitores têm a oportunidade de participar da escolha dos representantes por meio do voto. “Esse é um momento histórico para o Brasil e entendo que o país saberá escolher o melhor projeto de governo que possa dar melhores condições de vida para a população”, declarou.Neste domingo, os eleitores de Votuporanga e de todo o país vão às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais, escolhendo entre o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL).Votuporanga conta com 69.073 eleitores aptos a participar do pleito, realizado das 8h às 17h. Para atender o eleitorado, 31 unidades escolares funcionam como locais de votação na cidade.Ao longo da série histórica iniciada em 2009, o eleitorado de Votuporanga apresentou crescimento de aproximadamente 7 mil pessoas. Naquele ano, o município registrava 62.451 eleitores. Os dados mais recentes apontam 69.108 pessoas inscritas, uma elevação de cerca de 10% em relação ao início da série.Apesar do crescimento, o número atual de eleitores permanece abaixo do recorde registrado em 2023, quando 72.932 pessoas estavam inscritas para votar no município.