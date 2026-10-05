Votuporanguense recebeu 15.235 votos na cidade e somou 119.904 votos no total; mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo será de 2027 a 2030

publicado em 05/10/2026

Danilo Campetti (Republicanos) foi eleito para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO candidato a deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) foi o mais votado em Votuporanga nas eleições realizadas na noite deste domingo (4). Nascido e criado no município, Campetti recebeu 15.235 votos na cidade e totalizou 119.904 votos em todo o Estado de São Paulo, resultado que garantiu sua eleição para uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde terá mandato de 2027 a 2030.Campetti atualmente reside em São José do Rio Preto, onde está baseado em razão de sua atuação como policial federal, mas mantém vínculos com Votuporanga, sua cidade natal. Durante a campanha, o candidato destacou a intenção de representar o município e a região na Assembleia Legislativa, com atuação voltada à busca de recursos e à articulação de convênios junto ao Governo do Estado.Ele reafirmou também a disposição de intermediar verbas estaduais para Votuporanga e os municípios da região, contando com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem mantém proximidade. A relação entre os dois foi construída durante o período em que Campetti atuou no Ministério da Infraestrutura, quando trabalhou ao lado de Tarcísio, então ministro da pasta, e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a trajetória apresentada pelo candidato durante a campanha, sua atuação no governo federal também esteve relacionada à busca de ações e recursos para sua cidade natal.Em Votuporanga, Campetti contou com o apoio de diferentes lideranças e apoiadores durante a campanha. Entre os principais esteve o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, apontado como seu principal “cabo eleitoral” no município.Ao final da apuração, na noite de domingo, Campetti conversou com o jornal A Cidade e falou sobre o resultado obtido em Votuporanga e a responsabilidade assumida a partir da eleição. “É difícil colocar em palavras o que estou sentindo. Receber 15.235 votos em Votuporanga toca meu coração de uma maneira muito especial. Por trás de cada voto existe uma pessoa, uma família e um gesto de confiança que jamais vou esquecer. Agradeço de coração a cada um que acreditou em mim e reconheceu o nosso trabalho. Recebo esse resultado não apenas como uma conquista, mas como uma grande responsabilidade. Vou honrar cada voto com trabalho, presença e dedicação, sempre buscando resultados para Votuporanga e toda a nossa região. Meu muito obrigado. Essa vitória também é de vocês”, comentou.