O atual presidente Lula ficou com 26,78% dos votos válidos na cidade; nacionalmente, o petista também perdeu para o atual senador

publicado em 05/10/2026

Lula teve 13.875 votos na cidade e Flávio Bolsonaro teve 34.199 Fotos: Instagram Lula e Paulo Pinto/Agência Brasil

Da redaçãoOs votuporanguenses votaram expressivamente para Flávio Bolsonaro (PL) ontem para presidente. Na cidade, o atual senador arrematou 66% dos votos. Lula (PT) ficou com 26,78% na cidade.A nível nacional, o filho do ex-presidente também conseguiu mais votos, mas não foi o suficiente para conseguir fechar no primeiro turno, ficando com 47%, contra 45% do petista. Agora, a decisão ficará para o dia 25 de outubro.Os outros candidatos que pontuaram em Votuporanga foram Augusto Cury (Avante), com 1.408 votos, Renan Santos (Missão) com 1.168, Ronaldo Caiado (PSD) com 970, Zema (Novo) com 102, Samara Martins (UP) com 42, Clariana Brandão (DC) com 19, Hertz Dias (PSTU) com 15, Edimilson Costa (PCB) com 12, Rui Costa Pimenta (PCO) com três e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) com apenas um voto.O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados. O encontro entre os dois principais rivais está marcado para o dia 25 de outubro, último domingo deste mês. O resultado como ficou frustra a campanha de Lula, que durante toda a campanha era apontado como favorito.Mais de 158 milhões de brasileiros estavam aptos a votar e, de novo, colocaram entre os dois primeiros colocados um petista e um Bolsonaro. Neste ano, Flávio chegou à frente no primeiro turno.Nesse contexto, a radicalização foi a marca desta eleição presidencial, com violência e agressões. Além do clima tenso nas ruas e nas redes sociais, os embates assumiram o protagonismo, o que colocou de lado os projetos de País dos candidatos.O centro político não logrou êxito, apesar de a chamada terceira via ter apresentado ao País a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Augusto Cury foi a surpresa, tendo ficado em terceiro lugar, mas ainda assim teve votação pouco volumosa.Não existiram debates entre os candidatos principais, tendo ambos escolhido não participar dos embates que aconteceram. Lula escolheu dar entrevistas e participar de sabatinas, assim como Flávio Bolsonaro. Já os candidatos de menor expressão participaram de alguns debates.