Candidato do PL, de 28 anos, recebeu 3.038.438 votos no Estado e 6.796 em Votuporanga; votação supera marca de Eduardo Bolsonaro em 2018

publicado em 05/10/2026

Esta é a segunda eleição consecutiva em que Pavanato lidera uma votação em São Paulo Foto: Facebook Lucas Pavanato

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brLucas Pavanato (PL), de 28 anos, foi eleito deputado federal por São Paulo nas eleições realizadas neste domingo (4) com 3.038.438 votos. Em Votuporanga, o candidato recebeu 6.796 votos. A votação estadual colocou Pavanato como o candidato a deputado federal mais votado de São Paulo e, conforme os resultados divulgados após a apuração, como o segundo mais votado do país.O resultado também estabeleceu uma nova marca para a disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados. Pavanato superou a votação obtida por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em 2018, quando o então candidato recebeu 1.843.735 votos e estabeleceu o recorde de votação individual para deputado federal.Esta é a segunda eleição consecutiva em que Pavanato lidera uma votação em São Paulo. Em 2024, sem ter exercido anteriormente um mandato eletivo, foi eleito vereador da capital paulista com 161.386 votos, tornando-se o candidato mais votado para a Câmara Municipal naquele pleito.Dois anos antes, em 2022, Pavanato havia disputado uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Novo, mas não obteve votos suficientes para ser eleito ou permanecer como suplente.Durante sua trajetória política, Pavanato afirma ter três referências políticas: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-vereador Fernando Holiday (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O deputado eleito também declara que a direita “veio para ficar” e que aqueles que não aprovam seu “jeito de fazer política” terão de “aceitar”.Entre as primeiras iniciativas anunciadas por Pavanato para o novo mandato está a defesa da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar organizações não governamentais que atuam junto a moradores de rua em São Paulo. A proposta foi apresentada por ele como seu primeiro ato após assumir o cargo.Com a grande votação, Pavanato passa a integrar a bancada paulista na Câmara dos Deputados a partir do próximo mandato. O resultado registrado em São Paulo também colocou seu nome entre as maiores votações individuais da história da Câmara dos Deputados.