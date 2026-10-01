Trânsito

publicado em 02/10/2026

O equipamento da rua Bahia, próximo ao nº 3.187 também será vistoriado Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma fiscalização metrológica será realizada pelo Ipem/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) nesta quinta-feira, a partir das 9h30, nos radares instalados em Votuporanga. A instituição é uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, além de atuar como órgão delegado do Inmetro, com a finalidade de promover confiança nas relações de consumo.Durante a ação, serão avaliados sete equipamentos. A fiscalização abrangerá o radar localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.335, no sentido bairro/centro; o instalado na avenida Horácio dos Santos, nas proximidades do nº 1.558, também no sentido bairro/centro; o equipamento da rua Bahia, próximo ao nº 3.187, com operação no sentido bairro/centro; e o situado na avenida Antônio Augusto Paes, nº 4.273, igualmente no sentido bairro/centro.Também passarão pela verificação o radar da avenida Brasil, nº 5.087, que funciona no sentido centro/bairro; o equipamento instalado na avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 3.299, no sentido bairro/centro; e o localizado na rua Tibagi, nas proximidades do nº 3.824, com fiscalização no sentido bairro/centro.Ao longo do ano, o Ipem/SP promove verificações metrológicas em radares de todo o Estado de São Paulo. Esses instrumentos são empregados para medir e registrar a velocidade dos veículos como parte do monitoramento do trânsito. De acordo com a portaria Inmetro 158/2022, os equipamentos devem passar obrigatoriamente por esse procedimento uma vez a cada ano ou sempre que forem submetidos a algum tipo de reparo.A utilização dos radares está relacionada ao acompanhamento contínuo das vias e rodovias, com a finalidade de reforçar a segurança no trânsito. O monitoramento busca contribuir para a prevenção de acidentes e para a proteção dos cidadãos, além de fiscalizar o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para cada local.O procedimento de verificação de cada radar pode durar entre 20 minutos e uma hora. Participam da atividade fiscais do Ipem/SP e profissionais da empresa responsável pelo equipamento. Se houver chuva, o trabalho é suspenso. A programação também poderá ser cancelada algumas horas antes do horário previsto, caso haja solicitação dos agentes de trânsito ou da empresa encarregada pelo radar.Depois da avaliação, se o equipamento estiver de acordo com os requisitos, será emitido um certificado com validade de um ano. Em situações de reprovação, a empresa fabricante será comunicada para providenciar a correção do problema identificado.Para que uma eventual infração por excesso de velocidade resulte na aplicação de multa, o radar precisa estar devidamente verificado pelo Ipem/SP. Em Votuporanga, o procedimento ficará sob responsabilidade da equipe de fiscalização da regional do instituto em São José do Rio Preto.