Candidato do PSD a deputado federal por São Paulo participou ontem da série especial da emissora com nomes ligados ao Noroeste Paulista

publicado em 02/10/2026

Candidato do PSD a deputado federal por São Paulo participou ontem da série especial da emissora com nomes ligados ao Noroeste Paulista Foto: Assessoria

Da RedaçãoA Rádio Cidade FM deu sequência, nesta quinta-feira (1), à série especial de entrevistas com candidatos nas Eleições 2026. O entrevistado foi Rodrigo Spada (PSD), candidato a deputado federal por São Paulo. Aos 48 anos, Spada é auditor fiscal da Receita Estadual, formado em Engenharia de Produção pela UFSCar e em Direito pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FIA.Com trajetória em entidades representativas do Fisco, Spada presidiu a Afresp e a Febrafite, organização nacional que reúne auditores fiscais estaduais e participou das discussões sobre a Reforma Tributária. Ele deixou o comando da Febrafite em abril deste ano para se dedicar ao projeto eleitoral.Na entrevista, o candidato afirmou que decidiu disputar sua primeira eleição depois de recusar convites em 2018 e 2022. Segundo ele, três fatores pesaram na decisão: a crença na política como instrumento de transformação, a construção de um projeto eleitoral que considera competitivo e a preocupação com o futuro após a paternidade.Spada também destacou os apoios políticos que recebeu, citando o deputado estadual Carlão Pignatari e o ex-prefeito de Araçatuba Dilador Borges. O candidato disse que sua campanha construiu articulações em 415 municípios paulistas e afirmou contar ainda com apoio de integrantes de sua categoria profissional e da classe contábil. Ao falar sobre o Noroeste Paulista, afirmou que pretende manter um escritório político permanente na região caso seja eleito, com a proposta de receber demandas de municípios e entidades locais.Entre as principais bandeiras apresentadas, o candidato colocou a assistência social como prioridade. Spada relatou sua experiência no Fundo de Assistência Social da Afresp e afirmou que a iniciativa já destinou recursos a entidades que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência e adolescentes. Para ele, é necessário criar mecanismos de financiamento mais estáveis para essas organizações e atualizar os repasses conforme os custos dos atendimentos.O candidato também defendeu atenção à continuidade dos recursos destinados a entidades por meio da Nota Fiscal Paulista diante da transição da Reforma Tributária. Segundo Spada, será necessária uma previsão legal para que o novo sistema tributário preserve uma fonte de recursos voltada à assistência social.Outro eixo abordado foi a política fiscal. Spada criticou a distribuição dos recursos arrecadados pela União e afirmou que São Paulo recebe proporcionalmente menos do que recolhe em tributos federais. Ele disse que pretende levar ao Congresso sua experiência técnica para atuar em temas tributários, orçamentários e de fiscalização do gasto público.Questionado sobre o Supremo Tribunal Federal, Spada disse enxergar uma crise de confiança nas instituições e criticou o que classificou como “ativismo judicial”. Na avaliação do candidato, Executivo, Legislativo e Judiciário precisam respeitar as atribuições definidas pela Constituição, cabendo ao Congresso assumir maior protagonismo legislativo e fiscalizador.Na reta final da entrevista, Spada reforçou a parceria com Carlão Pignatari e afirmou que Votuporanga e a região terão espaço em seu eventual mandato. O candidato também declarou apoio a Dilador Borges para deputado estadual, André do Prado para o Senado, Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo e Ronaldo Caiado para a Presidência da República no primeiro turno.A série da Rádio Cidade FM tem como objetivo apresentar trajetórias, propostas e posicionamentos dos candidatos ligados à região, oferecendo informações para que o eleitor forme sua própria avaliação antes da votação de domingo, dia 4 de outubro.