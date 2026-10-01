A Star Bots é uma equipe da cidade que treina durante os finais de semana e feriados e conseguiu ficar em terceiro na Olimpíada estadual

publicado em 02/10/2026

A equipe conseguiu medalha de bronze na competição estadual Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoVotuporanga está muito bem representada no cenário de robótica estadual e nacional. Além das equipes do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), a cidade conta também a Apar (Associação de Pais Amigos da Robótica), que tem a equipe Star Bots.A história da associação começa com o Clube da Robótica, que foi fundado há alguns anos por Isabel Mota, a professora e técnica. Com seu afastamento no final do ano passado, as mães e pais dos alunos que já faziam parte do projeto decidiram criar a Apar com o objetivo de continuar a iniciativa e dar chances a outras crianças e adolescentes de participar.No ano passado, a mesma equipe já tinha conseguido se classificar para a Olimpíada Brasileira de Robótica, tendo viajado para o Espírito Santo para competir. Esse ano, após a medalha de bronze pelo segundo ano consecutivo na divisão estadual da competição, eles irão competir novamente na nacional, que dessa vez será em João Pessoa. Em ambas as edições, a Star Bots ficou com a medalha de bronze na competição estadual.Alessandra Renata Zanini é mãe de um dos integrantes da equipe e associada da Apar. Ela conta que “nós, enquanto mães dos filhos que estavam no projeto, montamos uma a Apar, a Associação de Pais e Amigos da Robótica, pra dar continuidade ao projeto e oportunidade pra outras crianças terem acesso à robótica por meio do projeto.”A Olimpíada estadual deste ano aconteceu no mês de agosto, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. O jornal A Cidade também conversou com a técnica do time e professora da iniciativa, Lorena Gomes, de 21 anos. Ela explicou que já participou do antigo Clube de Robótica e chegou a competir nessas competições.A jovem técnica conta que o time teve dificuldades até para treinar para o torneio estadual devido a horários diferentes, mas isso não os desanimou e possibilitou a eles alcançar essa medalha. “É uma conquista muito grande pra gente, porque a gente compete de igual pra igual com escola particular, às vezes escolas que têm mais recurso que a gente. E os meninos treinaram muito, então era sábado, era feriado que eles estavam se dedicando, treinando o tempo todo, fazendo simulação, ajustando coisas no robô, então foi algo muito gratificante, eu acredito, que pra mim e pra eles também foi”, contou.A equipe compete na modalidade resgate de robótica. Ela é uma modalidade que simula um caminhão de bombeiros em salvamentos das pessoas. Em um ambiente mais reduzido, o robô tem que passar por um percurso e salvar as vítimas e as separando.Lorena também elogiou os garotos que fazem parte da equipe e disse sentir muito orgulho das suas conquistas. “Eu me sinto privilegiada, como competidora e como técnica. Porque é algo incrível, você sentir, estar ali naquela competição e você conseguir passar isso pra alguém, ver aquela pessoa seguindo esse caminho, é muito gratificante, eu não tenho palavras pra mencionar isso. Então eu fico muito orgulhosa deles, das conquistas, dos méritos que eles estão ganhando. E eu espero que eles ganhem cada vez mais”, afirmou a técnica.Para conseguir viajar para João Pessoa, a Apar organizou uma vaquinha para arrecadar o dinheiro. Para contribuir, basta entrar no link a seguir: