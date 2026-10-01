A Rádio Cidade FM recebeu nesta quinta-feira (1) o candidato Liberato Rocha Caldeira, do União Brasil, candidato a deputado estadual por São Paulo. Aos 67 anos, ele disputa uma vaga na Assembleia Legislativa

publicado em 02/10/2026

A Rádio Cidade FM recebeu nesta quinta-feira (1) o candidato Liberato Rocha Caldeira, do União Brasil, candidato a deputado estadual por São Paulo. Aos 67 anos, ele disputa uma vaga na Assembleia Legislativa Foto: A Cidade

A Rádio Cidade FM recebeu nesta quinta-feira (1) o candidato Liberato Rocha Caldeira, do União Brasil, candidato a deputado estadual por São Paulo. Aos 67 anos, ele disputa uma vaga na Assembleia Legislativa.Com trajetória de mais de três décadas na vida pública, Liberato apresentou sua experiência política como um dos principais argumentos para buscar uma cadeira na Alesp. Durante a entrevista, lembrou que já exerceu os cargos de vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito de Valentim Gentil, além de ter atuado em entidades municipalistas. Segundo ele, sua intenção é representar principalmente o Noroeste Paulista.Ao falar sobre a representação regional, Liberato citou a saída de Carlão Pignatari da Assembleia e disse enxergar espaço para uma nova liderança do Noroeste na Casa. O candidato afirmou que foi convidado a disputar a eleição e destacou a experiência acumulada em administrações municipais, movimentos ruralistas e articulações regionais como preparação para o mandato.Entre as prioridades apresentadas, o candidato destacou o agronegócio e a saúde. Liberato afirmou que pretende defender o setor produtivo rural e criticou o funcionamento do sistema CROSS, responsável pela regulação da oferta de serviços de saúde no Estado. Para ele, o modelo precisa ser revisto para ampliar a capacidade de atendimento regional e reduzir dificuldades enfrentadas por pacientes que aguardam transferência.“Tem que mudar”, afirmou ao defender que municípios como Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul tenham maior capacidade para atender pacientes da própria região. O candidato também citou a necessidade de ampliar o número de leitos hospitalares.A infraestrutura viária ocupou boa parte da entrevista. Liberato voltou a cobrar uma solução para o trecho conhecido como “Subida da Morte”, ligação entre Votuporanga e Valentim Gentil. Ele classificou a situação como vergonhosa e disse que a conclusão da pavimentação será uma de suas cobranças caso seja eleito.O candidato mencionou ainda outras obras que considera necessárias no Noroeste Paulista, entre elas melhorias em vicinais, implantação de terceiras faixas em rodovias e intervenções em trechos de acesso a municípios da região. Outra proposta defendida foi a retomada do transporte ferroviário de passageiros, com recuperação de estações e aproveitamento da malha existente.Na área econômica, Liberato afirmou que pretende discutir a redução do ICMS para ampliar a competitividade das empresas paulistas. Segundo ele, municípios do Noroeste têm perdido investimentos industriais para cidades de Mato Grosso do Sul em razão de diferenças tributárias. Como exemplo, citou Valentim Gentil, que, de acordo com sua fala, possui forte atividade industrial e recebe diariamente trabalhadores de cidades vizinhas.Questionado sobre uma possível candidatura à Prefeitura de Valentim Gentil em 2028, Liberato evitou antecipar decisões. Disse que sua prioridade é a eleição estadual deste ano e que qualquer definição sobre o futuro político ficará para depois.Na reta final da campanha, o candidato informou ter percorrido mais de 100 municípios e quase 20 mil quilômetros pelo interior paulista com o chamado “Carrossel Caipira”.Ao encerrar a entrevista, agradeceu o espaço da Rádio Cidade FM e afirmou estar otimista com a disputa.