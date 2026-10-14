Capacitação é voltada a pessoas a partir de 16 anos; inscrições são presenciais e seguem abertas enquanto houver vagas disponíveis

publicado em 14/10/2026

Capacitação é voltada a pessoas a partir de 16 anos; inscrições são presenciais e seguem abertas enquanto houver vagas disponíveis Foto: Prefeitura de Votuporanga

Ainda há vagas para o curso gratuito de Técnicas para Fabricação de Panetones, oferecido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai. A capacitação é uma oportunidade para quem deseja aprender novas técnicas de confeitaria, aprimorar conhecimentos ou buscar alternativas para geração de renda, especialmente com a proximidade das festas de fim de ano.O curso está previsto para duas turmas, com aulas de 19 a 23 de outubro e de 26 a 30 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos.As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Senai, localizado na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, no Jardim Santos Dumont. O atendimento para matrículas ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30. Os interessados devem apresentar documento pessoal com foto. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal. Não serão aceitas matrículas realizadas por terceiros.Como as vagas são limitadas, a orientação é que os interessados procurem o Senai o quanto antes para realizar a inscrição.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-8210.