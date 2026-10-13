O evento reuniu crianças e contou com atividades recreativas, brinquedos e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce
Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio realizou uma festa no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade Foto: Instagram Jorge Seba
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio realizou, na noite da última sexta-feira (10), uma festa em comemoração ao Dia das Crianças no Conjunto Habitacional Thui Seba, em Votuporanga. O evento reuniu crianças e contou com atividades recreativas, brinquedos e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.
Segundo os organizadores, a festa teve resultado bastante positivo e foi marcada pela animação dos participantes. A programação foi preparada para proporcionar momentos de lazer e diversão às crianças, com brinquedos disponíveis durante o evento e distribuição de guloseimas.
Ao destacar a iniciativa, o Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio ressaltou a proposta da ação: “Uma ação preparada com muito carinho para proporcionar momentos inesquecíveis para nossas crianças”.
A realização da festa contou com a parceria do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e da Prefeitura de Votuporanga, que colaboraram com a iniciativa promovida pelo clube de serviço em comemoração ao Dia das Crianças.
As casas do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade, foram entregues em maio deste ano. O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região Sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.
O conjunto habitacional foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.