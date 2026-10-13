O evento reuniu crianças e contou com atividades recreativas, brinquedos e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce

publicado em 14/10/2026

Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio realizou uma festa no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade Foto: Instagram Jorge Seba

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio realizou, na noite da última sexta-feira (10), uma festa em comemoração ao Dia das Crianças no Conjunto Habitacional Thui Seba, em Votuporanga. O evento reuniu crianças e contou com atividades recreativas, brinquedos e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.Segundo os organizadores, a festa teve resultado bastante positivo e foi marcada pela animação dos participantes. A programação foi preparada para proporcionar momentos de lazer e diversão às crianças, com brinquedos disponíveis durante o evento e distribuição de guloseimas.Ao destacar a iniciativa, o Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio ressaltou a proposta da ação: “Uma ação preparada com muito carinho para proporcionar momentos inesquecíveis para nossas crianças”.A realização da festa contou com a parceria do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e da Prefeitura de Votuporanga, que colaboraram com a iniciativa promovida pelo clube de serviço em comemoração ao Dia das Crianças.As casas do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade, foram entregues em maio deste ano. O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região Sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.O conjunto habitacional foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.