O ato está marcado para começar às 20h, no Parque da Cultura

publicado em 14/10/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga será sede hoje de uma manifestação em apoio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. O ato está marcado para começar às 20h, no Parque da Cultura.De acordo com a organização, os participantes se reunirão no Parque da Cultura e, em seguida, sairão em caminhada pela avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary. Após o percurso, os manifestantes retornarão ao parque, onde será encerrado o ato.A manifestação é organizada por movimentos políticos de Votuporanga e está aberta à participação de todos os interessados. No primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) obteve 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula (PT) registrou 26,78% no município.No cenário nacional, Flávio Bolsonaro também terminou o primeiro turno à frente do atual presidente, com aproximadamente 47% dos votos, contra 45% de Lula. Apesar da vantagem, nenhum dos candidatos alcançou a maioria necessária para encerrar a disputa na primeira etapa da votação.Com o resultado, a definição da eleição presidencial ficou para o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Até a data da votação, candidatos e apoiadores seguem mobilizados em diferentes regiões do país em busca de votos para a etapa decisiva do pleito.