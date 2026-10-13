As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 14/10/2026

As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 123 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 18 vagas de trabalho: eletricista; operador de máquina (mini escavadeira); embalador (estofados); porteiro; zelador; pedreiro; nutricionista; operador de serra tico tico; operador de serra de bancada; soldador; limpeza e copa; lavador de veículos; gerente comercial; vendedora; auxiliar de manutenção de linha férrea; motorista de caminhão; ajudante de motorista; serviços gerais.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 43 oportunidades disponíveis: agendamento telefônico; agente de viagens; apoio (empresa de monitoramento); atendente de manipulação (farmácia); atendente funerária; auxiliar de e-commerce; auxiliar de loja; auxiliar de mecânico; auxiliar de motorista; auxiliar de saúde bucal; balconista (supermercado); caixa de farmácia; consultor de relacionamento ao cliente; consultor de vendas (cursos preparatórios); copeira; costura (estofados); departamento pessoal; empacotador; entregador; esteticista/fisioterapeuta (estética); estoque; expedidor; farmacêutico; financeiro; garçom; instalador de acessórios; lavador de carros; limpeza; mecânico; montador de estrutura (marcenaria); motorista; nutricionista; operador (a) de caixa (loja de roupas); operador (a) de caixa (supermercado); recepção; social mídia; vendedor (a) (acessórios); vendedor (a) (cosméticos); vendedor (a) (material de construção); vendedor (a) (ótica); vendedor (a) (roupas/calçados); vendedor (a) (tecnologia); vendedor (a) (utilidades).Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 62 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.