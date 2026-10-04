Candidata a deputada estadual pelo PL votou na manhã deste domingo (4) e falou com a Cidade FM

publicado em 04/10/2026

Débora Romani vota em Votuporanga e destaca apoio recebido durante campanha (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA vereadora de Votuporanga Débora Romani (PL), candidata a deputada estadual, votou na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual Professora Uzenir Coelho Zeitune. Após a votação, ela conversou ao vivo com a reportagem da rádioe falou sobre a campanha eleitoral e o apoio recebido ao longo do período.Débora Romani afirmou estar satisfeita com a receptividade encontrada durante a campanha e destacou que pretende ampliar, em um eventual mandato na Assembleia Legislativa, a atuação em pautas que atualmente acompanha como vereadora. “Estou muito feliz com a receptividade que estou tendo. Muitas coisas que quero fazer em prol da população, eu vejo que como vereadora é limitado, então eu como deputada, tenho mais abrangência para fazer”, afirmou.A candidata também destacou que realizou um trabalho de campanha em diferentes municípios, percorrendo várias cidades durante o período eleitoral. Segundo ela, a estratégia teve como objetivo apresentar sua candidatura e buscar votos além de Votuporanga.Débora Romani disputa uma vaga de deputada estadual pelo PL. De acordo com a candidata, dentro da composição partidária, a estimativa é de que sejam necessários entre 70 mil e 75 mil votos para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. A eleição para deputado estadual em São Paulo ocorre pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras também considera a votação obtida pelos partidos e federações.