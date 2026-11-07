Ação ocorreu durante as operações Impacto e Piracema e os dois homens foram presos em flagrante

publicado em 09/11/2026

O drone da Polícia Militar Ambiental auxiliou na operação Foto: A Cidade

Da redaçãoA Polícia Militar Ambiental prendeu dois homens em flagrante por roubo de diesel de uma locomotiva no distrito de Simonsen, em Votuporanga. O caso ocorreu na madrugada de sábado (7) durante as operações Impacto e Piracema. A ação contou com o apoio de um drone para monitorar a região e identificar a movimentação dos suspeitos nas proximidades da linha férrea.Segundo a PM, denúncias de furtos de óleo diesel dos tanques de locomotivas que trafegavam pelo trecho ferroviário deram início às investigações. O drone foi utilizado para acompanhar a movimentação na área, com as imagens captadas permitindo identificar pessoas transportando recipientes próximos aos trilhos, além de auxiliar na orientação das equipes que realizavam o patrulhamento terrestre.Dois suspeitos foram abordados e, com eles, foram localizados aproximadamente 100 litros de óleo diesel, armazenados em dois galões, além de outros seis recipientes vazios. Também foram apreendidas ferramentas que, segundo os policiais, seriam utilizadas pelos envolvidos para retirar o combustível dos tanques das locomotivas.Os homens foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga, juntamente com o combustível e os materiais apreendidos, e permaneceram à disposição da Justiça.