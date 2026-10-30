Almoço será realizado no dia 29, com cardápio variado e música ao vivo com Bruno Vicente; ingressos custam R$ 70
Almoço será realizado no dia 29, com cardápio variado e música ao vivo com Bruno Vicente; ingressos custam R$ 70
A Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima promove, no próximo dia 29 de novembro, um domingo, a 24ª edição da Porcada. O almoço será servido das 11h30 às 14h, no Centro de Evangelização da Paróquia Senhor Bom Jesus, localizado na Rua Pará, 1984, na Chácara das Paineiras.
O cardápio terá carne suína, linguiça, pururuca, arroz branco, arroz com pimenta, feijão gordo, mandioca, farofa, salada e vinagrete. O consumo será exclusivamente no local.
A programação contará também com música ao vivo com o cantor Bruno Vicente, que animará o encontro entre famílias, amigos e integrantes da comunidade.
Os ingressos custam R$ 70. Crianças de até sete anos não pagam, enquanto aquelas de oito a 12 anos pagam R$ 35.
Mais informações sobre o evento e os ingressos podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 3421-3003.