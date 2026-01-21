Votuporanguense e Linense jogaram na noite deste sábado (24) na Arena Plínio Marin
CAV e Linense jogaram em Votuporanga (Foto: Rapha Marques)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Em mais um jogo de pouca criatividade no ataque, o Clube Atlético Votuporanguense empatou em 0 a 0 com o Linense, na noite deste sábado (24), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com o resultado, o CAV chega a oito pontos no torneio.
O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou a partida com Gabriel Félix; Watson, Amorim, Matheusão e Kauan; Feitosa, Alison e Feijão; Fernandinho, Orlando Júnior e Luiz Thiago.
A Pantera novamente sofreu para criar oportunidades de gol. A única chance clara foi com Luiz Thiago, que acertou o travessão.
O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 17 minutos. Watson arriscou de longe e a bola bateu na rede do Linense pelo lado de fora. Na sequência, Orlando Júnior chutou de fora da área e a bola passou perto da trave direita do goleiro do Elefante. Aos 45, Kauan cruzou da esquerda, Luiz Thiago cabeceou e carimbou o travessão. A melhor chance do jogo, mas o primeiro tempo terminou em 0 a 0.
Já na segunda etapa, aos 16, Alison chutou de fora da área e Lucão, o goleiro do Linense, espalmou. O próximo jogo do CAV será quarta-feira (28), 15h, contra o Monte Azul, na casa do adversário.