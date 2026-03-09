Zagueiro Heitor, de 36 anos, chega para reforçar o elenco. Foto: CAV
O zagueiro Heitor Pereira acaba de ser bicampeão da Taça Farroupilha 2026, no Rio Grande do Sul. O jogador estava em atividade e chega para reforçar o sistema defensivo do Clube Atlético Votuporanguense na sequência da temporada, trazendo experiência na bagagem.
Com 36 anos, 1,90 m de altura e pé direito dominante, Heitor chega trazendo muita experiência no futebol brasileiro. Natural de Cláudio (MG), o defensor acumula passagens por diversos clubes do país, como São Luiz, América-RN, Ypiranga-RS, Mirassol, Volta Redonda, Resende, Vila Nova, Tombense, Fortaleza e XV de Piracicaba, além de uma experiência internacional no Kiryat Shmona, de Israel.
O zagueiro também carrega no currículo a marca de tricampeão brasileiro da Série C, demonstrando experiência em competições nacionais e em campanhas de acesso.
Com presença forte na defesa, boa bola aérea e liderança dentro de campo, Heitor chega para agregar experiência, solidez defensiva e competitividade ao elenco do CAV na sequência da temporada.