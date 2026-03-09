Votuporanguense estreia sábado contra o Ituano na 2ª fase; confira a tabela completa
Votuporanguense estreia sábado contra o Ituano na 2ª fase (Foto: Rapha Marques)
Da redação
A Federação Paulista de Futebol anunciou na tarde desta terça-feira (10) que o Clube Atlético Votuporanguense vai estrear sábado (14), contra o Ituano, na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026. O jogo será às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.
A tabela da segunda fase do Paulistão A2 Rivalo 2026 está definida e o Clube Atlético Votuporanguense já sabe o caminho na busca por uma vaga na semifinal e pelo sonhado acesso. O quadrangular promete jogos decisivos contra Ituano, Água Santa e XV de Piracicaba, adversários tradicionais do futebol paulista.
E a caminhada já começa neste sábado, com o CAV em campo na Arena Plínio Marin diante do Ituano. Agora é hora de união, força da torcida e foco total nessa nova etapa da competição.
?? Agenda completa do CAV no Quadrangular – Paulistão A2 Rivalo
? 14.mar | 18h00
Votuporanguense ?? Ituano
?? Arena Plínio Marin – Votuporanga
? 18.mar | 18h00
Água Santa ?? Votuporanguense
?? Arena Inamar – Diadema
? 25.mar | 20h15
XV de Piracicaba ?? Votuporanguense
?? Estádio Barão de Serra Negra – Piracicaba
? 28.mar | 18h00
Votuporanguense ?? XV de Piracicaba
?? Arena Plínio Marin – Votuporanga
? 08.abr | 19h30
Votuporanguense ?? Água Santa
?? Arena Plínio Marin – Votuporanga
? 15.abr | 19h00
Ituano ?? Votuporanguense
?? Estádio Novelli Júnior – Itu