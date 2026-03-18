Partida válida pela terceira rodada da segunda fase será disputada nesta quarta-feira (25), no Estádio Barão da Serra Negra
Time do técnico Marcus Viola volta a jogar na noite de amanhã pelo Paulista da Série A2. Foto: Rapha Marques
Da redação
O Clube Atlético Votuporanguense finaliza nesta terça-feira (24) a preparação dentro de campo para o duelo contra o XV de Novembro de Piracicaba, que ocorre na noite desta quarta-feira (25), às 20h15, no Estádio Barão da Serra Negra, casa do adversário, em confronto válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2.
Por volta das 9h, o elenco do CAV realiza treinamento na Arena Plínio Marin. A atividade marca o último trabalho em campo antes da viagem para Piracicaba.
A programação do clube prevê ainda o encerramento das atividades do dia após o almoço, por volta das 12h30, quando a delegação deve seguir com os ajustes finais fora de campo e organização logística para o confronto.
No quadrangular válido pela segunda fase da A2, a Pantera soma quatro pontos em dois jogos e lidera o grupo. Com a sequência da fase decisiva, o CAV enfrenta agora o XV de Novembro e tentará somar pontos fora de casa para manter a posição na tabela e seguir na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.
A campanha alvinegra inclui uma vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, em casa, e um empate sem gols diante do Água Santa, em Diadema. Nesta fase os classificados foram divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.