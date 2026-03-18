Partida válida pela terceira rodada da segunda fase será disputada nesta quarta-feira (25), no Estádio Barão da Serra Negra

publicado em 24/03/2026

Time do técnico Marcus Viola volta a jogar na noite de amanhã pelo Paulista da Série A2. Foto: Rapha Marques

Da redaçãoO Clube Atlético Votuporanguense finaliza nesta terça-feira (24) a preparação dentro de campo para o duelo contra o XV de Novembro de Piracicaba, que ocorre na noite desta quarta-feira (25), às 20h15, no Estádio Barão da Serra Negra, casa do adversário, em confronto válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2.Por volta das 9h, o elenco do CAV realiza treinamento na Arena Plínio Marin. A atividade marca o último trabalho em campo antes da viagem para Piracicaba.A programação do clube prevê ainda o encerramento das atividades do dia após o almoço, por volta das 12h30, quando a delegação deve seguir com os ajustes finais fora de campo e organização logística para o confronto.No quadrangular válido pela segunda fase da A2, a Pantera soma quatro pontos em dois jogos e lidera o grupo. Com a sequência da fase decisiva, o CAV enfrenta agora o XV de Novembro e tentará somar pontos fora de casa para manter a posição na tabela e seguir na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.A campanha alvinegra inclui uma vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, em casa, e um empate sem gols diante do Água Santa, em Diadema. Nesta fase os classificados foram divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.