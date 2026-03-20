Luiz Thiago fez um golaço (Foto: @bcruz_fotografias)
O Clube Atlético Votuporanguense foi até o Barão de Serra Negra na noite desta quarta-feira (25) enfrentar o XV de Piracicaba pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026. Com um golaço de Luiz Thiago, a Pantera venceu por 2 a 1 e manteve a liderança do grupo.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Heitor, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alisson, Daniel e Fernandinho; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
Os donos da casa chegaram com perigo com menos de 30 segundos. Após levantamento da esquerda, Paulo Marcelo cabeceou e a bola passou perto da trave direita de Gabriel Félix. O CAV respondeu com um minuto, com Kauan chegando de carrinho e chutando para fora depois de cruzamento da direita e a bola sendo espalmada por Victor Golas.
Aos 48, Paulo Marcelo, dentro da área, chutou e Gabriel Félix defendeu. O primeiro tempo de muita marcação e com o XV com maior posse de bola terminou em 0 a 0.
Já na segunda etapa, a Alvinegra abriu o placar aos 21. Rodolfo levantou da direita e o zagueiro Pedro Vitor cabeceou no canto direito de Victor Golas, sem chance para o goleiro. O XV empatou aos 25. Depois de escanteio da esquerda e bola desviada no primeiro pau, David Ribeiro completou para o gol praticamente embaixo da trave.
Aos 29, logo após a saída de bola, mais um da Pantera. Rodolfo tocou para Luiz Thiago ajeitar na coxa, chutar e fazer um golaço; uma bomba, no canto direito alto de Victor Golas. Na sequência quase um novo empate depois de Robson Duarte chutar e ninguém completar para o gol. Nos acréscimos Vinícius Baracioli fez falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O jogo terminou mesmo em 2 a 1 para a equipe de Votuporanga.
Nesta fase os classificados foram divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.
A Pantera volta a entrar em campo na noite de sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin, novamente contra o XV de Piracicaba.