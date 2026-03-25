Votuporanguense e XV de Piracicaba jogaram na noite deste sábado (28) na Arena Plínio Marin
CAV e XV de Piracicaba jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Rapha Marques)
Com um público pagante de 2.499 torcedores, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o XV de Piracicaba na noite deste sábado (28) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. O CAV venceu, garantiu vaga antecipada para a semifinal e está a dois jogos do sonho de jogar o Paulistão.
Com o resultado, a Pantera se classificou, mas ainda tem dois jogos nesta fase antes da semifinal – as partidas são contra Água Santa, na Arena, e Ituano, em Itu.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Watson, Heitor, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alisson, Rodolfo e Fernandinho; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
Aos 15 minutos, Luiz Thiago caiu na área e o árbitro João Vitor Gobi marcou pênalti, porém ele foi ao VAR e voltou atrás. Aos 22, após cruzamento da esquerda, Erik Bessa cabeceou e Gabriel Félix defendeu.
A Alvinegra abriu o placar aos 32. Alison recebeu pelo meio, avançou, cortou o marcador e bateu de perna esquerda, no canto direito baixo de Victor Golas. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para os donos da casa.
Já na segunda etapa, aos 20, depois de levantamento da direita, David Ribeiro dominou, porém chutou por cima do gol. Aos 30, os visitantes empataram. Após cruzamento da direita, David Ribeiro cabeceou no canto direito de Gabriel Félix. Aos 43, o juiz marcou pênalti após a bola bater na mão do jogar da Alvinegra, mas David Ribeiro chutou por cima do gol.
Já nos acréscimos, Hugo recebeu a bola, arrancou, dividiu com a defesa e chutou para marcar o gol da vitória do CAV, e o jogo terminou em 2 a 1, com a Alvinegra classificada.
A Pantera volta a entrar em campo somente no dia 8 de abril (quarta-feira), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa.