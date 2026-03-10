Eduardo Souza assumiu como técnico do Atlético Goianiense no começo da semana

publicado em 12/03/2026

Foto: Atlético Goianiense

O técnico votuporanguense Eduardo Souza estreou com vitória na sua primeira partida comandando o Atlético Goianiense, time da Série B do Brasileirão. Em partida realizada na noite desta quarta-feira (11), o Dragão venceu o Porto Velho (RO) por 1 a 0 fora de casa. A partida foi válida pela Copa do Brasil e confirmou o avanço do time rubro-negro para a terceira fase da competição.Natural de Votuporanga, o técnico de 45 anos iniciou a carreira em 2012 como auxiliar técnico no Ituano. Ao longo da década seguinte, construiu trajetória em diferentes clubes do futebol brasileiro, trabalhando em equipes como São Paulo, CRB, Ponte Preta, Novorizontino, Santa Cruz, Bahia, Vasco e Athletico Paranaense.Eduardo é figurinha carimbada no time, tendo quatro passagens como auxiliar entre 2017 e 2022 e uma como treinador, em 2023. Nesta ele alcançou a marca de nove vitórias em 13 jogos. Seu último clube foi o Barra (SC), com o qual foi campeão catarinense em cima da Chapecoense, apesar de disputar a Série C, mas ele também conseguiu o título da Série D de 2025 no mesmo time.