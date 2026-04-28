Yago Fernando é aluno da Escola Estadual Enny Tereza

publicado em 29/04/2026

Foto: Arquivo Pessoal

O aluno Yago Fernando, treinado pelo professor Márcio Fukuiama, sagrou-se tetracampeão estadual na modalidade de Atletismo ParalímpicoA competição ocorreu no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) na cidade de São Paulo no período de 26 à 29 de abril. O atleta votuporanguense disputou na categoria Sub 16, vencendo duas provas, a de 100 metros rasos com o tempo de 22,24 segundos e a de salto em distância, com a marca de 3 metros e 54 centímetros, novo recorde nacional da categoria.Yago, que já era defensor do recorde da categoria Sub 14, agora alcança a marca em sua nova categoria. ele compete na classe T-42 de deficiência física.O aluno conseguiu a sua participação graças ao apoio da direção da Escola Estadual Professora Enny Tereza Longo Fracaro, que não mediu esforços para viabilizar a participação do aluno com o apoio financeiro para o lanche da equipe. Também merece destaque a Diretoria de Ensino, através do professor coordenador do Núcleo Pedagógico, Danilo Troleis.O atleta espera agora a sua convocação para a etapa nacional, as Paralimpíadas Escolares, que será realizado no mês de novembro, novamente na cidade de São Paulo.