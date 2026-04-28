Precisando de uma vitória simples para conseguir o acesso inédito, Alvinegra jogou mal e viu o sonho ser adiado

publicado em 30/04/2026

Votuporanguense fez um jogo ruim e não conseguiu o tão sonhado acesso para o Campeonato Paulista da 1ª divisão. Foto: @fotografia.leandro

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO cenário do vestiário do Clube Atlético Votuporanguense após o empate da noite desta terça-feira (28) contra o Juventus era de desolação. Precisando de uma vitória simples para conseguir o acesso inédito, a Alvinegra jogou mal, ficou no 0 a 0, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e viu o sonho do acesso para a primeira divisão do estadual ser adiada.Após perder o primeiro jogo, no último dia 21, na Rua Javari, em São Paulo, por 2 a 1 de virada, o CAV precisava de uma vitória simples, já que teve uma campanha melhor, a Pantera não criou sequer uma chance clara de gol.O técnico Marcus Viola, após a partida estava visivelmente emocionado. Em conversa com a rádio, ele agradeceu o apoio da mídia da cidade e falou que “é um momen-to dolorido”. “É um momento muito triste e eu só quero agradecer, agradecer a todos, agradecer a diretoria, o presidente Caskinha, Marcello, vocês da imprensa que sempre nos trata-ram muito bem”, falou.Ele também agradeceu ao torcedor da Votuporanguense, que lotou a Arena Plínio Marin e que “fez uma festa linda, como acho que há muito tempo o CAV não via. E vamos lá, vamos nos reerguer, acho que a Votuporanguense escreveu mais uma história na Série A2, daquilo que ela pode fazer, e vamos tocar em frente”.O treinador ainda afirmou que o jogo foi muito “truncado” e que “o detalhe faz a diferença”. “Não foi hoje, a gente talvez tenha que aprender mais algumas coisas, amadurecer, não sei. Nós vamos entender só mais pra frente o porquê, e como eu falei, 180 minutos, o detalhe ele faz diferença. Se aquela bola do Pedro Vitor deixasse 2 a 2 lá na Rua Javari, talvez hoje nós estaríamos comemorando”, acrescentou.Viola voltou a elogiar seu elenco, mesmo com o resultado decepcionante. “Enaltecer o meu grupo de atletas, porque esses caras foram muito homens com a camisa da Votuporanguense. Nenhum momento eles deixaram de trabalhar, nenhum momento eles deixaram de acreditar”, afirmou.O dirigente Marcello Stringari, que está no CAV desde a criação do clube, comentou sobre o vestiário após o empate, falando que os jogadores estavam muito tristes. “Todo mundo chorando. Todo mundo querendo o acesso, porque é a sequência para eles, a sequência para o clube, para a diretoria. Você vê o pessoal baqueado aí. Para nós é um banho de água fria. É um banho de água fria, porque a gente tinha convicção que podia acontecer”, comentou.Agora o Juventus aguarda o vencedor de Ferroviária e Ituano, que jogam na noite de hoje em Araraquara. A Locomotiva venceu o jogo de ida por 1 a 0.