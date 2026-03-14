Jogos aconteceram em Mirassol

publicado em 18/03/2026

Equipes +58 e +68 femininas. Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história, as equipes Votuporanguenses participam desta competição, cuja etapa regional do Polo 1, da região de São José Rio Preto, conhecerá ao longo de nove etapas no ano, os classificados para a final estadual da competição.



Já na primeira etapa, realizada na cidade polo de Mirassol no último final de semana, uma vitória sensacional de virada, na categoria 58+ sobre a forte e tradicional equipe de Fernandópolis, por 2 sets a 1, somando três pontos na classificação geral. A atleta Mary foi escolhida a melhor jogadora da equipe votuporanguense e ganhou um brinde oferecido pela sorveteria Madalê.







Já nas categorias 68+ feminina e masculina, nossas equipes somaram apenas um ponto na classificação geral com derrotas em sets diretos sobre as também fortes e tradicionais equipes de Tanabi e São José do Rio Preto respectivamente.



Nessas categorias também foram premiados a atleta Neuza e o atleta Luís como os melhores da nossa equipe nas partidas.



As equipes de Votuporanga, da Secretaria municipal de Esporte e Lazer e dirigidas pelo técnico Márcio Fukuiama contam com o apoio das empresas Madalê, Newsolar e Clínica do Dr. Luciano Melo.