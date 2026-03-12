Evento esportivo é o 1° da temporada 2026 e reunirá nadadores de diferentes cidades no dia 21 de março no Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho"

publicado em 16/03/2026

Evento será no no Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho". Foto: Prefeitura de Voruporanga

Votuporanga será, mais uma vez, palco de um importante evento esportivo no próximo dia 21 de março: o Torneio Regional de Natação Pré Mirim a Sênior da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). A competição esportiva é a primeira da temporada 2026 e reunirá nadadores de diferentes cidades no Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, no Distrito Industrial I. A entrada é gratuita.O torneio contará com cerca de 60 provas de diversas modalidades, envolvendo atletas desde a categoria Pré-Mirim até à categoria Sênior. As disputas serão realizadas em piscina olímpica de 50 metros com oito raias.A programação será dividida em duas etapas. Pela manhã, o aquecimento ocorre das 7h às 8h20, com início das provas às 8h30. No período da tarde, o aquecimento será das 13h às 14h20, com as disputas começando às 14h30.Participam da competição atletas das categorias Pré-Mirim, Mirim I e II, Petiz I e II, Infantil I e II, Juvenil I e II, Júnior I e II e Sênior. A Delegacia da 4ª Região da FAP premiará com medalhas os três primeiros colocados de cada prova nas categorias Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, além das categorias Júnior e Sênior, que serão premiadas juntas. Os atletas da categoria Pré-Mirim receberão medalha de participação, valorizando o incentivo ao esporte desde os primeiros passos na modalidade.Reconhecida como referência regional na natação, Votuporanga se consolidou ao longo dos anos ao investir em estrutura, qualificação técnica e incentivo desde as categorias de base, criando um ambiente favorável tanto para o surgimento de atletas quanto para a formação e capacitação de profissionais que atuam na área esportiva.No município, o processo de formação esportiva começa no Parque Aquático "Prof. Luiz Carlos Toloni", onde os alunos iniciam a prática da natação. Conforme evoluem, passam a integrar as equipes de treinamento no "Saverio Maranho", fortalecendo o desenvolvimento técnico dos atletas e ampliando as oportunidades de participação em competições.