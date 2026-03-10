Feitosa comemora o gol da vitória (Foto: Rapha Marques)
Da redação
Pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Ituano na noite deste sábado (14), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. A Pantera venceu por 3 a 0 e lidera o grupo com três pontos.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Amorim, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alisson, Daniel e Fernandinho; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos. Fernandinho bateu falta da intermediária e Feitosa desviou de cabeça para marcar. Aos 17, Marcus Nunes foi cruzar e quase marca o segundo, porém o goleiro Lucas Wingert espalmou.
Aos 40, após entrada faltosa, Bruno Mezenga levou cartão vermelho direto, mas o árbitro foi no VAR e depois deu somente amarelo. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para a Pantera.
Já na segunda etapa, aos 25, Marcos Nunes chutou de longe e acertou o travessão. Na sequência Alisson recebeu de Rodolfo, mas chutou em cima do goleiro. Nos acréscimos, aos 48, Orlando Júnior chutou de fora da área, no canto direito alto de Lucas Winger, para marcar o segundo. No fim, Hugo recebeu na área e fez mais um, e o jogo terminou em 3 a 0.
A Pantera volta a entrar em campo na quarta-feira (18), às 18h, contra o Água Santa, em Diadema. No outro jogo da chave, XV de Piracicaba e Água Santa ficaram no 0 a 0, portanto ambas equipes somam um ponto cada.