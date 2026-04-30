Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/esporte/2026/05/volei-adaptado-de-votuporanga-obtem-vitorias-importantes-na-liga-nacional-n87041 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Esporte
Vôlei adaptado de Votuporanga obtem vitórias importantes na liga nacional
Jogando pela terceira etapa da fase regional 1 do torneio da CBVA, Confederação Brasileira De Vôlei Adaptado, as equipes votuporanguenses que disputam nas categorias 58+ feminino e 68+ masculino e feminino, obtiveram excelentes resultados, subindo bastante na tabela de classificação.
Na primeira partida uma vitória arrasadora da equipe votuporanguense na categoria 68 +, por 2x0, com parciais de 15x07 e 15x06. Já na segunda partida outra excelente vitória também em sets diretos, desta vez, na categoria 58+ sobre a forte equipe de Catanduva, com duplo 15x11.
A equipe masculina local sofreu a derrota para a forte equipe catanduvense em sets diretos, em uma partida bastante acirrada.
Na classificação geral, nossas equipes estão nas seguintes posições. 58+ feminino 4ª colocação com 8 pontos ganhos. 68+ feminino 8ª colocação com 6 pontos ganhos. 68+ masculino na 4ª colocação com 3 pontos ganhos.
Agora as equipes votuporanguenses voltam sua preparação para a quarta etapa que acontecerá no próximo mês, com jogos sempre no polo 1, na cidade de Mirassol.
A grande evolução das equipes locais só foi possível com apoio incondicional da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e das empresas, Madalê, Newsolar e Clínica do Dr. Luciano Melo.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/esporte/2026/05/volei-adaptado-de-votuporanga-obtem-vitorias-importantes-na-liga-nacional-n87041
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco