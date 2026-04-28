Clube Atlético Votuporanguense direciona atividades ao Cavinho enquanto aguarda retorno do futebol profissional em 2027

publicado em 01/05/2026

Times Sub-15 e Sub-17 da Votuporanguense estrearam no Paulista contra o José Bonifácio Foto: @gustavoduquefotos

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs trabalhos no Clube Atlético Votuporanguense não param e, após a decepção da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o clube volta suas atenções às categorias de base, já que o futebol profissional só retorna em janeiro de 2027.Nesse cenário, o chamado Cavinho, como são carinhosamente conhecidas as equipes de base, passa a concentrar o calendário esportivo do CAV ao longo do restante da temporada.Em 2026, a Pantera disputa duas categorias do Campeonato Paulista de base, a Sub-15 e a Sub-17. As equipes, comandadas pelos técnicos Rafael Augusto Borges e Roberto Carlos Souza, já iniciaram suas campanhas na competição estadual, estreando na manhã do último sábado, dia 25, contra o José Bonifácio, em partidas realizadas no Estádio Municipal Antonio Pereira Braga, casa do adversário.No confronto inicial, a equipe Sub-15 ficou no empate por 1 a 1. Já o time Sub-17 garantiu uma vitória por 3 a 0, começando sua trajetória no torneio com resultado positivo fora de casa.A sequência da competição já tem data marcada. Os dois times do CAV voltam a campo no dia 9 de maio, sábado, quando enfrentam o Santa Fé na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. A programação prevê o início do jogo da categoria Sub-15 às 9h, enquanto a partida do Sub-17 está marcada para as 11h. A entrada para o público será gratuita.