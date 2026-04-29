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Esporte
Atletas de Votuporanga tem bons resultados em corrida da região
Foi realizada no sábado, 2, a 24ª Corrida Pedestre do Trabalhador, na cidade de Tanabi. A largada da prova aconteceu às 18h30 em um percurso de 5km, com corredores de toda a região. Entre os participantes, 55 eram votuporanguenses, e alguns conseguiram bons resultados.
Karina Franzin e Franciele Vieira Neves ficaram em primeiro e quarto lugar geral feminino na corrida, com tempos de 0:18:57 e 0:21:54 respectivamente, com Monaiza Trindade ficando em primeiro na sua categoria. Já no masculino, Marcelo Aparecido De Franca ficou em 9º colocado na geral e em segundo da sua categoria, com o tempo de 0:17:49. Lucas Diego De Oliveira Rodrigues, com a marca de 0:19:50 terminou em quinto na categoria e 22º geral.
Feminino
1
KARINA FRANZIN
F
38
F3539
geral
0:18:57
4
FRANCIELE VIEIRA NEVES
F
33
F3034
geral
0:21:54
8
MONAIZA TRINDADE
F
31
F3034
1
0:23:26
16
CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES TOSCHI
F
23
F1824
4
0:25:35
19
AMANDA SALMIN
F
40
F4044
3
0:25:43
Masculino
9
MARCELO APARECIDO DE FRANCA
M
32
M3034
2
0:17:49
22
LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
M
27
M2529
5
0:19:50
30
ROBSON DE JESUS DA TRINDADE
M
46
M4549
5
0:20:18
31
LEONARDO SOUSA FERREIRA
M
30
M3034
5
0:20:22
35
JAIR NERES SANTANA
M
51
M5054
4
0:20:45
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