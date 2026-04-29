A corrida aconteceu em Tanabi

publicado em 04/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Foi realizada no sábado, 2, a 24ª Corrida Pedestre do Trabalhador, na cidade de Tanabi. A largada da prova aconteceu às 18h30 em um percurso de 5km, com corredores de toda a região. Entre os participantes, 55 eram votuporanguenses, e alguns conseguiram bons resultados.

Karina Franzin e Franciele Vieira Neves ficaram em primeiro e quarto lugar geral feminino na corrida, com tempos de 0:18:57 e 0:21:54 respectivamente, com Monaiza Trindade ficando em primeiro na sua categoria. Já no masculino, Marcelo Aparecido De Franca ficou em 9º colocado na geral e em segundo da sua categoria, com o tempo de 0:17:49. Lucas Diego De Oliveira Rodrigues, com a marca de 0:19:50 terminou em quinto na categoria e 22º geral.

1 KARINA FRANZIN F 38 F3539 geral 0:18:57 4 FRANCIELE VIEIRA NEVES F 33 F3034 geral 0:21:54 8 MONAIZA TRINDADE F 31 F3034 1 0:23:26 16 CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES TOSCHI F 23 F1824 4 0:25:35 19 AMANDA SALMIN F 40 F4044 3 0:25:43

Feminino



Masculino