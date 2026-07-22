Marcello Stringari esteve nos estúdios da rádio Cidade 94,7 FM na manhã de ontem para comentar sobre a participação de Votuporanga

publicado em 29/07/2026

Marcello Stringari deu entrevista na rádio Cidade falando sobre os Jogos Regionais Foto: A Cidade

Da redaçãoO secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, esteve nos estúdios da rádiona manhã desta terça-feira (28) para comentar sobre a participação de Votuporanga nos Jogos Regionais. A competição foi realizada em Penápolis e se encerrou no domingo.Ele contou que a conquista do terceiro lugar geral, com o mesmo número de medalhas de ouro que as outras duas cidades foi muito especial. “O nosso quadro de medalhas: Rio Preto com 500 mil habitantes, Araçatuba, uma cidade de 300 mil habitantes, e a gente conseguiu o mesmo tanto de medalhas. Pra gente é muito gratificante. Pros esportistas da cidade, pelo empenho dos professores, do pessoal que trabalha na minha secretaria. Pra todo mundo que apoia o esporte, conseguir um resultado desses é muito gratificante.”Além das medalhas, a delegação garantiu 21 pódios nas classificações finais das modalidades, com quatro títulos, sete vice-campeonatos e dez terceiros lugares. Os títulos vieram na Natação Feminina, Natação Masculina, Xadrez Feminino Sub-21 e Ciclismo Masculino.Os maiores volumes de pontuação para Votuporanga foram obtidos pela Natação, com 18 pontos; Ciclismo, com 16; Xadrez, com 14; e Capoeira, Taekwondo e Tênis de Mesa, com 13 pontos cada. Ao todo, Votuporanga pontuou em 38 categorias ao longo da competição.Ao longo da competição, a delegação conquistou 92 medalhas em provas individuais, duplas, equipes de prova e revezamentos, sendo 41 de ouro, 26 de prata e 25 de bronze. A Natação foi o grande destaque da campanha, responsável por 51 medalhas: 29 de ouro, 10 de prata e 12 de bronze.No final, Votuporanga ficou atrás de Rio Preto, com 41 ouros, 29 pratas e 18 bronzes e Araçatuba com 41 ouros, 28 pratas e 20 bronzes. O ranking das 10 melhores cidades continuou com Penápolis, Catanduva, Mirassol, Birigui, Fernandópolis, Ilha Solteira e Jales respectivamente.