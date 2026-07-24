Tribunal do Júri será realizado em Votuporanga após negativa de pedido para transferência do julgamento; réu permanece preso preventivamente

publicado em 29/07/2026

O cantor Gustavo Caporalini, de 39 anos, que fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, foi morto a tiros em uma tarde de domingo, no dia 25 de fevereiro de 2024 Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSerá realizado nesta quarta-feira (29), às 8h, o julgamento em plenário de Rodrigo Marques, denunciado por participação no homicídio do cantor votuporanguense Gustavo Caporalini, crime registrado em fevereiro de 2024. A sessão ocorrerá no Tribunal do Júri, órgão competente para analisar crimes dolosos contra a vida.A determinação foi proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Ricardo Palacin Pagliuso. Conforme a decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de desaforamento apresentado pela defesa, recurso que buscava transferir o julgamento para outra comarca. Dessa forma, o júri será realizado em Votuporanga.Desde o início das investigações, o assassinato de Gustavo Caporalini provocou grande repercussão em Votuporanga e em municípios da região. O cantor era conhecido no cenário musical local, e o caso ganhou ampla visibilidade nas redes sociais e na imprensa regional.Preso preventivamente, Rodrigo Marques responde à acusação de homicídio qualificado e continuará detido até a realização do julgamento.O sorteio dos jurados ocorreu no dia 13 de julho de 2026, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal de Votuporanga.Para garantir o andamento da sessão, o juiz requisitou o apoio da Polícia Militar, com a atuação de quatro policiais no plenário, e determinou ainda a designação de dois oficiais de Justiça para auxiliar na condução dos trabalhos.Durante o júri, Rodrigo Marques será conduzido ao plenário para acompanhar o julgamento. Segundo a decisão, eventual solicitação para retirada das algemas será analisada no início da sessão, após avaliação da equipe responsável pela escolta.O magistrado autorizou ainda que o acusado utilize roupas civis durante o julgamento, desde que as peças sejam entregues previamente para inspeção.Com a definição da data do Tribunal do Júri, o processo entra na fase final de tramitação. A decisão sobre a condenação ou absolvição de Rodrigo Marques pela morte do cantor Gustavo Caporalini caberá ao Conselho de Sentença.O cantor Gustavo Caporalini, de 39 anos, que fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, foi morto a tiros em uma tarde de domingo, no dia 25 de fevereiro de 2024, na frente de sua casa, na rua Amapá, no bairro Jardim Mastrocola.Gustavo participava de uma confraternização em sua casa quando um homem armado o chamou pelo nome e quando ele saiu, o criminoso efetuou diversos disparos contra ele. Um familiar da vítima ainda tentou intervir, mas o homem conseguiu fugir naquele momento, mas depois foi capturado.