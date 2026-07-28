As melhorias que Carlos e outros vizinhos estão fazendo na área na área verde do bairro estão chamando a atenção pelo carinho e dedicação

publicado em 29/07/2026

Não somente um hidrante, Marcos pretende fazer mesas e tentar manter a área sempre limpa Foto: A Cidade

Da redaçãoO votuporanguense Marcos Alves, de 61 anos, tem feito sucesso por realizar várias pequenas reformas na área verde em frente à sua casa. Os atos chamaram a atenção de vizinhos, que agora também ajudam, e de um vereador da cidade, que falou sobre ele na sessão da Câmara desta segunda-feira (27).Tudo começou com um hidrante localizado na área verde ao lado da Cemei Professor Floriano Marzochi, no Monte Alto. Marcos, que atualmente é aposentado, reparou que o equipamento, que é utilizado por bombeiros para encher seus caminhões em casos de incêndio, estava largado e abandonado. Para ele, “só passar uma mão de tinta, não tinha muito sentido.”Em entrevista ao jornal A Cidade, ele conta que tirou toda a terra e descavou o registro do hidrante, deixando o acesso livre. Sem estar “muito contente”, ele ainda fez uma base de concreto, com todo cuidado para não bloquear o registro, e ainda por cima pintou o equipamento e a base. Mas ele alerta que “não fiz nada de qualquer jeito, não. Foi tudo dentro das normas dos bombeiros, dentro da regra deles. Eu fui lá conversar com eles e perguntei se poderia fazer isso, e como fazer para não atrapalhar.”O aposentado também mostrou outros pequenos projetos que está trabalhando na área, como a construção de mesas para pessoas jogarem damas e xadrez. Elas ainda não estão terminadas, mas ele conta que “fui eu quem amarrei esses dois parafusos, fiz uma coisa aqui, chumbei, concretei, aí ficou desse jeito.”Ele agora está tentando ajuda com as secretarias da cidade para conseguir terminar o trabalho, já que tudo até agora foi feito usando seu dinheiro e mão de obra. “Por exemplo, o que nós gastamos até agora foi pouca coisa, mas teve um gasto. Isso daí não tem gasto nenhum pro município. Uma pessoa ajuda um pouquinho aqui, um ajuda um pouquinho ali.”Outro trabalho feito por ele e outros voluntários é a limpeza da área. Eles varrem e tentam manter tudo em ordem, destacando que jogam o recolhido sempre no EcoTudo. “Galho, folha seca, essas coisas que a gente recolhe, a gente leva tudo, destina aos locais corretos. O que pode ir para o EcoTudo, a gente leva para lá. Por exemplo, tinha muito pedaço de vidro, muita garrafa quebrada, essas coisas. Então, isso daí a gente vai recolhendo tudo e vai descartando”, explica.As atitudes de Marcos chamaram a atenção do vereador Sargento Moreno (PL), que em sua fala na Câmara falou sobre o assunto e até deixou claro sua intenção de criar um prêmio para atitudes como essa. “Gente que faz. Pessoa destaque da cidade de Votuporanga, que ao invés de ficar só criticando, tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Porque a cidade é nossa, não é do prefeito, e nós vemos inúmeros pontos de descarte irregular. Marcos, meu amigo marcos, eu quero te dizer que nós faremos a congratulação ao cidadão destaque de Votuporanga e o senhor vai ser o primeiro homenageado. Parabéns,” declarou o político.