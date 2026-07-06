O município participa com a maior delegação de sua história: são 388 participantes

publicado em 22/07/2026

Entre os bons resultados de ontem estão o segundo lugar no caratê masculino geral Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga segue conquistando bons resultados na 68ª edição dos Jogos Regionais, disputada em Penápolis. A delegação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer figura na terceira colocação parcial da classificação geral. O município participa com a maior delegação de sua história: são 388 participantes, sendo 368 atletas distribuídos em 24 modalidades e 43 categorias.Entre os bons resultados de ontem estão o segundo lugar no caratê masculino geral e a terceira colocação na bocha. O desempenho da delegação começou a ser construído logo nas primeiras modalidades concluídas. No Atletismo, Purity Kagendo Kanyi conquistou a medalha de ouro na prova dos 10 mil metros feminino e garantiu índice para os Jogos Abertos do Interior. A modalidade também rendeu medalhas de bronze com Everaldo Gomes Ferreira, nos 10 mil metros masculino, e Gessica Pires, nos 1.500 metros feminino.No Judô, Diogo Henrique Silva Coltinho conquistou a medalha de ouro na categoria Meio Pesado. Gabrielly Antunes da Silva também se destacou ao subir duas vezes ao pódio, com a prata no Absoluto Livre e o bronze na categoria Pesado. A equipe feminina ainda encerrou sua participação na terceira colocação por equipes.Nas modalidades coletivas, Votuporanga também iniciou a competição com resultados expressivos, com vitórias no Futebol Feminino, Futebol Masculino, Tênis Masculino, Vôlei de Praia Masculino e Voleibol Masculino, além do vice-campeonato conquistado no Biribol.Com a competição ainda em andamento, Votuporanga segue na disputa por medalhas em diversas modalidades nos próximos dias.