Município receberá cerca de 10 mil atletas entre os dias 8 e 18 de outubro para a principal competição poliesportiva do Estado de São Paulo

publicado em 06/07/2026

Foto: Divulgação

Votuporanga será sede da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, principal competição poliesportiva do Estado de São Paulo, entre os dias 8 e 18 de outubro. A expectativa é receber cerca de 10 mil atletas para as disputas de 29 modalidades, além de uma modalidade extra ainda em definição. A abertura oficial está prevista para o dia 8 de outubro.

Reunindo campeões e vice-campeões das oito regiões esportivas paulistas, a competição coloca Votuporanga no calendário dos grandes eventos esportivos do Estado.

O caminho para receber a 88ª edição envolveu a articulação do prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e demonstra o prestígio que Votuporanga conquistou ao longo dos últimos anos. Em reuniões realizadas na capital paulista, o Município apresentou sua estrutura e a experiência na organização dos Jogos Regionais, além de manifestar o interesse em sediar a competição.

No ano passado, a cidade sediou os Jogos Regionais, ocasião em que o município foi valorizado pela estrutura esportiva disponibilizada, a organização do evento e a recepção às delegações, fortalecendo a projeção local no cenário esportivo estadual.

Para o prefeito em exercício, Luiz Torrinha, a escolha de Votuporanga representa o resultado de um trabalho construído em diferentes frentes. “É uma conquista muito importante para Votuporanga. O prefeito Jorge Seba esteve em São Paulo, buscou esse diálogo junto ao Governo do Estado e trabalhou para que a nossa cidade pudesse receber os Jogos Abertos. A realização desta grande competição mostrou nossa capacidade de organização e, agora, teremos um evento ainda maior, que vai movimentar o esporte e diferentes setores da cidade”, destacou.

Com a presença de atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes durante o período da competição, os Jogos também devem gerar reflexos no turismo, comércio, hotelaria, alimentação e serviços.

“Estamos falando da principal competição poliesportiva do Estado e de cerca de 10 mil atletas em Votuporanga. Os Jogos Regionais foram uma experiência importante e mostraram a estrutura que nossa cidade possui. Receber, agora, os Jogos Abertos é um passo ainda maior e coloca Votuporanga em evidência no esporte paulista”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.