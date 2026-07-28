Participantes que já correram na cidade podem continuar a jornada no dia 30 de agosto e avançar na coleção de medalhas do Circuito

publicado em 17/08/2026

Participantes que já correram na cidade podem continuar a jornada no dia 30 de agosto e avançar na coleção de medalhas do Circuito Foto: Unimed

Quem participou da etapa do Circuito de Inclusão Instituto Unimed em Votuporanga já tem um novo desafio pela frente. No dia 30 de agosto, o projeto chega a Olímpia para sua terceira etapa da temporada 2026, convidando os participantes a continuarem essa jornada de esporte, inclusão e qualidade de vida.A etapa de Olímpia terá corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids, além da categoria ACD (Atletas com Deficiência) na prova de 5 km. Um dos destaques é o percurso, que passa pelo Hot Beach, combinando a experiência esportiva com um dos principais atrativos turísticos de Olímpia. Para quem participou em Votuporanga e Fernandópolis, é também uma oportunidade de colecionar mais uma medalha do Circuito e avançar no desafio de completar todas as etapas da temporada.“O Circuito de Inclusão foi criado para levar esporte, saúde e inclusão para diferentes cidades e, a cada etapa, ampliar as oportunidades de participação. Para quem já esteve conosco em Fernandópolis e Votuporanga, Olímpia é uma nova oportunidade de continuar essa jornada, superar desafios e vivenciar uma experiência que vai além da corrida”, afirma Atilio Maximino Fernandes, presidente do Instituto Unimed Rio Preto.As inscrições continuam abertas pelo site www.circuitodeinclusao.com, com condições especiais para clientes e cooperados Unimed, mediante comprovação. Além de participar da prova, os inscritos no Circuito também recebem ingresso de day use para o Hot Beach, conforme as regras e condições estabelecidas pelo parque, tornando a experiência ainda mais completa para toda a família.“Queremos convidar quem já participou do Circuito em Votuporanga a estar novamente conosco em Olímpia. É uma oportunidade de continuar essa jornada, reunir a família e os amigos e, ao mesmo tempo, participar de uma iniciativa que promove saúde, inclusão e qualidade de vida. O percurso no Hot Beach torna essa etapa ainda mais especial”, afirma Marcelo Lucio de Lima, presidente da Unimed Rio Preto.A inclusão é um dos pilares do Circuito e está presente também por meio do Programa Pernas Solidárias, do Instituto Unimed. Voluntários acompanham atletas da categoria ACD durante o percurso, atuando como guias para pessoas cegas ou com baixa visão e auxiliando participantes que utilizam cadeiras de rodas.No mesmo dia, Olímpia também integra a programação da Caminhada Unimeds Paulistas, iniciativa da Unimed Fesp realizada simultaneamente em diferentes municípios do Estado de São Paulo. A ação reforça a proposta de incentivar a prática de atividade física e a promoção da saúde em diferentes comunidades.Depois de Olímpia, o Circuito de Inclusão Instituto Unimed terá sua etapa de encerramento em São José do Rio Preto, em setembro. Para quem participou em Votuporanga, a prova de Olímpia é mais uma oportunidade de seguir participando, conhecer um novo percurso e garantir mais uma medalha na coleção do Circuito.