Com o encerramento da primeira fase, as equipes Sub-15 e Sub-17 do CAV passam a se preparar para a segunda fase do Campeonato Paulista 2026

publicado em 11/08/2026

No Sub-15, a Pantera venceu o Olímpia por 4 a 1 Foto: Intagram CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs categorias de base do Clube Atlético Votuporanguense entraram em campo na manhã do último sábado, no Estádio Municipal Maria Tereza Breda, em Olímpia, para enfrentar as equipes da casa pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Sub-15 e Sub-17 do CAV já haviam garantido antecipadamente a classificação para a segunda fase da competição.No Sub-15, a Pantera venceu o Olímpia por 4 a 1. A equipe votuporanguense encerrou a participação na primeira fase com mais um resultado positivo e avançou para a próxima etapa do Campeonato Paulista.Já pelo Sub-17, o CAV foi superado pelo Olímpia por 3 a 0. Apesar do resultado, a categoria também já tinha a classificação assegurada para a segunda fase antes da última rodada.Segundo a diretoria da Alvinegra, com a classificação garantida nas duas categorias, as comissões técnicas aproveitaram a rodada para rodar os elencos e dar minutagem aos atletas que tiveram menos participações ao longo do campeonato. Dessa forma, os jogadores que vinham atuando com maior frequência foram preservados, enquanto outros atletas tiveram a oportunidade de começar jogando e mostrar seu trabalho.Com o encerramento da primeira fase, as equipes Sub-15 e Sub-17 do CAV passam a se preparar para a segunda fase do Campeonato Paulista 2026.