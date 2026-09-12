Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, representantes de Votuporanga participaram de competições de Três Tambores, Biribol, Ciclismo e Taekwondo realizadas em diferentes cidades da região

publicado em 22/09/2026

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, representantes de Votuporanga participaram de competições de Três Tambores, Biribol, Ciclismo e Taekwondo realizadas em diferentes cidades da região Foto: Prefeitura de Votuporanga

O fim de semana foi marcado por participação e conquistas de atletas de Votuporanga em diferentes competições esportivas realizadas na região. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, representantes do município estiveram em disputas de Três Tambores, Biribol, Ciclismo e Taekwondo, levando o nome de Votuporanga às competições.Na modalidade Três Tambores, durante competição realizada em Pedranópolis, a atleta Clara Ribeiro conquistou títulos nas categorias Mirim e Kids, destacando-se entre os participantes da prova.Já em Birigui, a equipe de Biribol de Votuporanga, formada pelos atletas Bruno Pedrassi, Luís Gustavo e Maurilio Pântano, participou da 4ª etapa do Campeonato Paulista de Biribol e venceu a equipe de Santos por 2 sets a 0, com vitórias por 21 a 11 no primeiro set e 21 a 16 no segundo. O resultado marcou a participação da equipe votuporanguense na competição estadual.No ciclismo, Votuporanga também esteve representada na Rota Franciscana, realizada no dia 20 de setembro, em Penápolis. Com percurso de aproximadamente 96 quilômetros, a prova teve como destaque o atleta votuporanguense Liniker Godoy, que conquistou o título e garantiu o bicampeonato da competição.No Taekwondo, atletas votuporanguenses participaram do 9º Open Internacional Taekwondo Championship, realizado em Campinas. Bruno Carneiro e Paulo Moura conquistaram o 1º lugar na categoria Kyorugui TK2; Theo Ferrari ficou em 1º lugar no Kyorugui; e Paulo Moura também conquistou o 2º lugar na categoria Poomsae Tradicional.Taekwondo gratuito para a populaçãoO Taekwondo é uma das modalidades oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga. A iniciativa busca ampliar o acesso da população à prática esportiva e incentivar a formação e o desenvolvimento de atletas.Informações sobre as atividades e modalidades disponíveis podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Esportes e Lazer, pelo telefone (17) 3426-1200.